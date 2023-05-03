مبعوث مجلس السيادة: السودانيون بمصر في وطنهم الثاني.. واتصالاتنا مع القاهرة مستمرة

قال السفير دفع الله الحاج علي مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، إن السودانيين الذين حضروا إلى مصر خلال هذه الأزمة لا يشعرون أنهم يعبرون حدودا إلى دولة أجنبية؛ بل يحسون أنهم يأتون إلى وطنهم الثاني ليجدون الأمن والأمان.

وتقدم مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشكر خلال لقاء خاص بثته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، للدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الأجهزة المعنية المصرية، لاستقبالهم لأشقائهم بالسودان، ولم تكن هناك أي شكوى بل تعبير عن شكر لكل ما وجدوه من حفاوه واستقبال وضيافة، وهم ليسوا لاجئين إنما في وطنهم الثاني.

وتابع مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني «الاتصالات على مستوى قيادة الدولتين لم تنقطع أبدا، ويرجع تاريخ ذلك إلى أمد بعيد، وخلال هذه الأزمة كانت هناك اتصالات وستستمر لأن ما يهمنا يهمكم».