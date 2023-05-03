الزمالك يبدأ خطوات التصعيد الدولي ضد اتحاد الكرة

بدأ نادي الزمالك فى التحرك ضد اتحاد الكرة بعد أن اشتعلت الأزمة بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية عقب انسحاب الفريق الأبيض من بطولة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات.

وبدأ نادي الزمالك يجهز ملفا شاملا بكافة التجاوزات التى صدرت فى حق النادي من جانب اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة، وآخرها تعليق عقوبة إيقاف كهربا لاعب الأهلي لحين الفصل فيها، ومنع النادي من قيد لاعبيه حيث ترى إدارة النادي أن اتحاد الكرة كان المتسبب الأول فى تلك الأزمة.

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على المهلة التى منحها اتحاد الكرة للقلعة البيضاء من أجل حسم قراره بالانسحاب من مباراة السوبر أمام الأهلي والتى أعلن بالأمس الزمالك عن اعتذاره عنها بسبب أزمة كهربا لاعب الأهلي .

وعلق الزمالك عن هذه الأزمة فى بيان رسمي قائلا: "نرفض لغة الخطاب المُرسل من جانب اتحاد الكرة شكلا وموضوعا، وأنها تصلح إنذار بالحرب ولا يليق بأن تصدر من اتحاد لناد عريق أقدم من اتحاد الكرة نفسه وأكبر بأعضاء جمعيته، والأمر مضحك يدعو للبكاء، فالذي يتخذ القرار وسلطة الرد على خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعا في خلال 60 دقيقة وكأنهم عاطلون لا عمل لهم، نادي الزمالك أعلن قراره أمس على لسان رئيسه وهو اعتذاره عن المشاركة في أمر لا علاقة له بمشاركة لاعب في المباراة من عدمه، ولكن الاعتذار له علاقة باحترام القوانين واللوائح وإرساء العدالة، والاعتذار عن عدم خوض المباراة له علاقة بكرامة الزمالك وكبريائه".