ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يبدأ خطوات التصعيد الدولي ضد اتحاد الكرة

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ نادي الزمالك فى التحرك ضد اتحاد الكرة بعد أن اشتعلت الأزمة بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية عقب انسحاب الفريق الأبيض من بطولة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات.

وبدأ نادي الزمالك يجهز ملفا شاملا بكافة التجاوزات التى صدرت فى حق النادي من جانب اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة، وآخرها تعليق عقوبة إيقاف كهربا لاعب الأهلي لحين الفصل فيها، ومنع النادي من قيد لاعبيه حيث ترى إدارة النادي أن اتحاد الكرة كان المتسبب الأول فى تلك الأزمة.

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على المهلة التى منحها اتحاد الكرة للقلعة البيضاء من أجل حسم قراره بالانسحاب من مباراة السوبر أمام الأهلي والتى أعلن بالأمس الزمالك عن اعتذاره عنها بسبب أزمة كهربا لاعب الأهلي .

وعلق الزمالك عن هذه الأزمة فى بيان رسمي قائلا: "نرفض لغة الخطاب المُرسل من جانب اتحاد الكرة شكلا وموضوعا، وأنها تصلح إنذار بالحرب ولا يليق بأن تصدر من اتحاد لناد عريق أقدم من اتحاد الكرة نفسه وأكبر بأعضاء جمعيته، والأمر مضحك يدعو للبكاء، فالذي يتخذ القرار وسلطة الرد على خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعا في خلال 60 دقيقة وكأنهم عاطلون لا عمل لهم، نادي الزمالك أعلن قراره أمس على لسان رئيسه وهو اعتذاره عن المشاركة في أمر لا علاقة له بمشاركة لاعب في المباراة من عدمه، ولكن الاعتذار له علاقة باحترام القوانين واللوائح وإرساء العدالة، والاعتذار عن عدم خوض المباراة له علاقة بكرامة الزمالك وكبريائه".

الزمالك الأهلى الفريق الأبيض اتحاد الكرة كهربا