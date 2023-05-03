السوبر المصري.. 3 نجوم يغيبون عن بيراميدز أمام الأهلي

يفتقد فريق بيراميدز خدمات 3 نجوم من العيار الثقيل في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتي تقام يوم الجمعة المقبل في ملعب “محمد بن زايد” في أبوظبي.

وأعلن اتحاد الكرة أمس مشاركة بيراميدز في السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في المباراة بسبب أزمة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي.

ويغيب عن صفوف الفريق السماوي، القائد عبدالله السعيد بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

كما يفتقد فريق بيراميدز خدمات المدافع أسامة جلال، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة، ليغيب على إثرها عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويغيب أيضا الحارس الدولي شريف إكرامي، على خلفية أزمة المنشطات.

ومن المقرر أن تسافر بعثة نادي بيراميدز، إلى الإمارات مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في السوبر المصري على ملعب “محمد بن زايد” في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.