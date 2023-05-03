اليوم.. انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الجلسة الافتتاحية من جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وجرى تقسيم الموضوعات التى ستناقشها جلسات الحوار الوطني إلى 3 محاور رئيسية (المحور الاقتصادي، المحور السياسي، المحور المجتمعي)، ويندرج تحتها العديد من الملفات التى ستكون محل تشارو من كافة القوى المشاركة فى الحوار الوطني.

وأكد ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أنه استمرارًا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعًا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/5/3 الساعة 2 ظهرا، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأوضح المنسق العام، أن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.