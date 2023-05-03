المشدد 10 سنوات لخباز و6 لنجل عمه في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة " الدائرة الثامنة" بالسجن المشدد 10 سنوات لخباز والمشدد 6 سنوات لنجل عمه وذلك لإدانتهما بخطف أنثى بالطريق العام حال سيرها وجذبها عنوة داخل توك توك تحت تهديد السلاح بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية واطلاق الأول أعيرة نارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضيه رقم 24256 لسنة 2022 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2729 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة .

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال. كلًا من "أحمد. ع.ش.ع" -محبوس- 32 خباز ، ونجل عمه "محمد.ع. ش"،-محبوس- 28 عامًا، سائق توك توك ومقيمين قرية شاوه التابعة لمركز المنصورة الى محكمة الجنايات المختصة لانهما بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۳بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، خطفا المجني عليها الطفله "مريم إبراهيم فايز محمد عبد الباري" بالقوة - بأن استوقفوها حال سيرها بالطريق العام وقام الأول يجذبها عنوة بداخل المركبة النارية " توك توك " قيادة المتهم الثاني حال احراز الأول فرد خرطوش و الثاني سنجة وتمكنها بتلك الوسيلة من ابعادها عن اعين الرقباء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ورد بأمر الإحالة أن المتهم الأول احرز وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحا نارياً غير مرخص ( فرد خرطوش) وأحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخيرة تستعمل على السلاح النارى محل التهمة السابقة دون ان يكون مرخصا له بحيازته او احرازه .

كما وجه اتهام للمُدان الأول بأطلاق أعيرة نارية داخل المدن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة أنه حال سيرها بالطريق العام وبرفقتها الشاهد الثاني استوقفها المتهمان وقاموا بتهديدها باسلحة نارية - فرد خرطوش- سنجة - وادلفاها عنوة إلى دراجة آلية قيادة المتهم الثاني .

وأردفت انه بتتبع الأهالي بهما اطلق الأول اعيرة نارية بالهواء وهددهم الثاني بالسنجة وبوصولها لمكان قصى تعديا عليها بالضرب بواسطة تملك الأسلحة محدثين إصابتها الواردة بالتقرير الطبي واعزت القصد إلى اختطافها كرها عنها.

فيما أكدت التحريات التي أجراها المقدم حمدى الطنبولي ، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين ان تحرياته توصلت لصحة الواقعة و قيام المتهمين بخطف المجنى عليها كرهاً عنها وإقصائها بعيداً عن أعين ذويها مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء "سنجة" وسلاح ناری "فرد خرطوش" وحال قيام الأهالي بنجدة المجني عليها قام الأول بإطلاق أعيرة نارية.

وأثبت التقرير الطبي للمجني عليها اصابتها بكدمة بسيطة بالعضد الأيسر ولا توجد اصابات أخرى، ومدة العلاج لاتقل عن 21 يومًا.