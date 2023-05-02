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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبو الغيط: عندما توليت الخارجية مبارك طلب مني الاهتمام بالسودان

ابو الغيط
ابو الغيط
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كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تفاصيل طلب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منه عندما تولى وزارة الخارجية المصرية في ذلك الوقت.

 

وقال أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء: “عندما تم تعييني وزيرا للخارجية في عهد مبارك طلب مني الاهتمام بالسودان”.

 

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية : “الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قال لي أن السودان عمق استراتيجي لمصر ويجب الاهتمام به”، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا أهمية السودان لمصر.
 

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية محمد حسني مبارك