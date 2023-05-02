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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري| محاضرة نظرية للاعبي الأهلي

مران الأهلي
مران الأهلي
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استهل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم بعقد محاضرة نظرية مع اللاعبين استغرقت ١٥ دقيقة، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري مساء الجمعة المقبل.

حرص كولر على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون عن مباراة السوبر، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية المهمة الخاصة بالمباراة، والبرنامج التدريبي للفريق خلال الأيام القادمة.

وخاض الأهلى مرانه الأول بالإمارات في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء -السابعة والنصف بتوقيت القاهرة- على ملعب الكريكت الذي يبعد ١٥ دقيقة عن فندق إقامة البعثة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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