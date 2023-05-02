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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية ومفوضية الاتحاد الإفريقي تبحثان جهود وقف التصعيد العسكري في السودان

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، جهود وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.

كما ناقش المسؤولان، خلال الاتصال، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فيصل بن فرحان الاتحاد الافريقي السودان