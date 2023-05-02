نائب التنسيقية يطالب وزير الأوقاف بتدريب الأئمة والوعاظ

طالب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بضرورة أن يجاري الأئمة و الوعاظ الواقع الذي نعيشه ونشهدهه ، جاء ذلك كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ،وبحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف أثناء مناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة للوزير حول الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال .

وقال النائب محمود بدر " حدث تطور كبير في ملف تجديد الخطاب الديني ، و لا يمكن أن ننكره ولكن " لابد من مزيد من الاشتباك مع الواقع الذي نعيشه فهناك أزمة كبيرة تتعلق " بالأفروسنتريك " ، و محاولة سرقة الهوية المصرية ، و هذا يحدث لأن لدينا تيار وفكر كان يعادي الهوية الفرعونية المصرية .

وسأل " لماذا لا نرى الأئمة و الوعاظ يتحدثوا عن هذا الموضوع ، و يقولوا للناس أن مصر هويتها فرعونية قبطية إسلامية و خليط من الهوية التي تحدث عنها ميلاد حنا في كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية " .

في سياق آخر قال النائب محمود بدر لوزير الأوقاف خلال الجلسة العامة " وعد الوزير دين عليه بخصوص موضوع الأوقاف في " كفر الشرفا " و موضوع الفدان الذي نحتاجه للمدرسة ، مضيفا " حضرتك قلت لي في شرم الشيخ سنتبرع من الأوقاف لبناء المدرسة وحتى الان لم يتحقق هذا الوعد على أرض الواقع ".

و اختتم قائلا: " أحيانا بيكون لدينا شعور أن هيئة الأوقاف دولة داخل الدولة ، و تتعامل بمنطق أن لا ليها كبير و لا وزير و لا حد يحاسبها و لا حد عارف يأخذ منها حاجة " .