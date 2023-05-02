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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائب التنسيقية يطالب وزير الأوقاف بتدريب الأئمة والوعاظ

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طالب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بضرورة أن يجاري الأئمة و الوعاظ الواقع الذي نعيشه ونشهدهه ، جاء ذلك كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  ،وبحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف أثناء مناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة للوزير  حول الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال .

وقال النائب محمود بدر  " حدث تطور كبير في ملف تجديد الخطاب الديني   ، و لا يمكن أن ننكره  ولكن " لابد من مزيد من الاشتباك مع الواقع الذي نعيشه فهناك أزمة كبيرة تتعلق  " بالأفروسنتريك " ، و محاولة سرقة الهوية المصرية ، و هذا يحدث لأن لدينا تيار وفكر  كان يعادي الهوية  الفرعونية المصرية .

وسأل  " لماذا لا نرى الأئمة و الوعاظ يتحدثوا عن هذا الموضوع ، و يقولوا للناس أن مصر هويتها فرعونية قبطية إسلامية و خليط من الهوية التي تحدث عنها ميلاد حنا في  كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية " .

في سياق آخر قال النائب محمود بدر  لوزير الأوقاف خلال الجلسة العامة  " وعد الوزير دين عليه بخصوص موضوع الأوقاف في " كفر الشرفا " و موضوع الفدان الذي نحتاجه للمدرسة  ، مضيفا " حضرتك قلت لي في شرم الشيخ سنتبرع من الأوقاف لبناء المدرسة وحتى الان لم يتحقق هذا الوعد على أرض الواقع  ".

و اختتم قائلا: " أحيانا بيكون لدينا شعور أن هيئة الأوقاف دولة داخل الدولة  ، و تتعامل بمنطق أن لا ليها كبير و لا وزير و لا حد  يحاسبها و لا حد عارف يأخذ منها حاجة " .

النائب محمود بدر تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وزير الاوقاف