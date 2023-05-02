مفاجأة.. رونالدو يخطط للرحيل عن النصر السعودي قريبًا

أكدت تقارير عالمية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، يسعى للرحيل عن الفريق السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت شبكة "سكاي" البريطانية، أن رونالدو لا يريد الاستمرار مع النصر ويخطط للعودة إلى أحد الأندية في أوروبا، ويعد ريال مدريد الوجهة الأبرز لصاروخ ماديرا.

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي براتب يصل إلى 200 مليون يورو وبعقد حتى 2025.

من جهة أخرى، أوضحت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يخطط لتقديم عرض للنجم البرتغالي بأن يجعله سفيرًا للنادي الملكي حول العالم، فيما يتفاوض رونالدو من أجل اللعب في النادي حتى يتسنى له اللحاق ببطولة يورو 2024.

ونجح رونالدو في تسجيل 12 هدفا مع العالمي خلال 12 مباراة بالدوري السعودي لكن الفريق أخفق في الفوز بكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ويحتل حاليا المركز الثاني في الدوري السعودي "دوري روشن" برصيد 56 نقطة.