حسام بدراوي: انطلاق الحوار الوطني أمر مبشر.. وأتمنى استمراره بين القوى السياسية

رحب الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، بانطلاق جلسات الحوار غدًا الأربعاء، مؤكدًا أن بدء الجلسات أمر مبشر للجميع.

وأكد بدراوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه يتمنى أن تكون معايير الحكم على الحوار ليست كمية، بل مستوي وجدية الحوار، مشددًا على أهمية أن يكون الحوار مستدام، وأن يكون هناك استمرارية في الحوار بين القوى السياسية في المجتمع.

وأوضح مستشار الحوار الوطني، أنه يجب أن يكون هناك مخرجات والاستماع إلى أطراف المجتمع كله المؤيد والمعارض، مضيفًا "اللوحة لا تكتمل إلا بتعدد الألوان".

وأضاف بدراوي، أنه لا يوجد أمة نشطة إلا وبها حوار دائم بين أطرافها، وكل مرحلة يمر بها المجتمع لا بد فيها من حوار بصفة مستمرة، موضحًا أن مصر دولة مدنية حديثة، وداخل مظلة الحوار الوطني يوجد عمودين رئيسيين وهما عمود العدالة والمقصود ليس الكلام عن العدالة فقط ولكن تطبيقًا لها، والعدالة في ذهن الناس هي القضاء، ولكنها بمفهومها الشامل هي القضاء والخدمات التي يحتاجها الناس من هذه المنظومة.

وتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، غدًا الأربعاء، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، والعديد من الشخصيات العامة والخبراء.

ومن المقرر أن تناقش الجلسات 113 قضية مختلفة، سيتم مناقشتها في 12 جلسة في الأسبوع الأول وذلك في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.