ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال البولندي في موسكو

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء القائم المؤقت بأعمال بولندا لدى روسيا ياتسيك شلياديفسكي، للاحتجاج على الاستيلاء القسري على مبنى مدرسة روسية في وارسو.

ولم يعلق الدبلوماسي البولندي بحسب وسائل إعلام روسية على استدعائه إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أمضى حوالي 15 دقيقة.

كانت قوات الأمن البولندية قد اقتحمت السبت الماضي مقر المدرسة الروسية في وارسو وأجبرت موظفيها على مغادرة المبنى.
من جانبها، قالت الخارجية الروسية "إن مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو لن تبقى دون رد فعلنا الصارم وعواقبها على السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا ".

بولندا روسيا الخارجية الروسية