الدوري الإماراتي يمنع تأجيل السوبر المصري بين الأهلي والطرف المجهول

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، عن صعوبة تأجيل مباراة السوبر المصري، المزمع إقامتها مساء الجمعة المقبلة، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال المصدر للبوابة نيوز، إن مسئولي ناديي بيراميدز وفيوتشر، طلبا تأجيل مباراة السوبر 24 ساعة، من أجل المشاركة فيها ضد النادي الأهلي، بعد اعتذار نادي الزمالك عن عدم لعب هذه المباراة.

وأشار المصدر إلى أن الإمارات تستقبل الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإماراتي، يوم السبت، وبذلك سيكون هناك صعوبة كبيرة في تأجيل المباراة، وأن الموعد النهائي هو يوم الجمعة ولا مجال للتغيير.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ولكن حتى الآن لا يزال الطرف الثاني مجهول، بعد اعتذار الزمالك، ولم يعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي عن طرف المباراة الثاني.