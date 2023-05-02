الكرملين: القوات الروسية تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن احتفالات عيد النصر

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن القوات الخاصة الأمنية الروسية تفعل كل ما هو ضروري لضمان الأمن، خلال احتفالات "عيد النصر في 9 مايو الجاري.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدات أمنية واستفزازات وتخريب ممكن أن يحدث في 9 مايو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية تتخذ جميع الإجراءات لمنع وقوع أي حوادث خلال احتفالات عيد النصر.

جدير بالذكر أن العرض العسكري بمناسبة النصر على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى سيقام يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.