أزمة السوبر..«الرياضة»: مساومة مرتضى منصور مع الوزارة مرفوضة

كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة أن اتصالات وزير الرياضة مع الزمالك لحل أزمة مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك والمقرر لها الجمعة المقبل 5 مايو فى الإمارات وصلت لطريق مسدود.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز منذ قليل أن مرتضي منصور ربط مشاركة الزمالك فى لقاء السوبر أمام الأهلي برفع قرار العزل وايقاف لجنة التفتيش علي القلعة البيضاء وهو ما تم رفضه من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي .

وأوضح المصدر أن مشاركة الزمالك فى السوبر يجب أن تكون غير مشروطة او تخضع لمساومة

وكان الزمالك اعتذر أمس الاثنين عن المشاركة فى لقاء السوبر أمام الأهلي بسبب مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم القلعة الحمراء .



ومن ناحية اخرى وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي دولة الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري والذي يجمعه أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل .

وكان الأهلي قد توج ببطولة السوبر 12 مرة من قبل، حيث كانت أول تتويج للفريق باللقب في نسخة البطولة عام 2003، وكانت الأخيرة عام 2022 بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



واستقبل مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق، بعثة الأهلي اليوم في الإمارات، حيث تواجد الثنائي هناك من الأمس من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة الأحمر.

وتواجد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي علي طائرة بعثة فريق الكرة ، فيما يترأس بعثة الأهلي مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 وهم : عمرو السولية – أكرم توفيق – كريم فؤاد – رامي ربيعة - محمد الضاوي كريستو (للإصابة) وبرونو سافيو – أيمن أشرف – شادي حسين – رأفت خليل (لأسباب فنية).