أبرز بنود بروتوكول التعاون المشترك بين جامعتي "طيبة التكنولوجية" و"جنوب الوادي"

وقعت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك، مع جامعة جنوب الوادي، بحضور د محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على هامش انعقاد ورش عمل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة جنوب الوادي.

ووقع البرتوكول عن جامعة طيبة التكنولوجية، د عادل زين الدين محمد موسى، بصفته رئيسا وممثلا، وعن جامعة جنوب الوادي، د يوسف الغرباوي، بصفته رئيسا وممثلا.

ويهدف برتوكول التعاون، إلى تيسير التعاون بين الطرفين بموجب مبادئ المنفعة المتبادلة في مجالات التعاون التقني والفني والتكنولوجي على رؤية مشتركة بين الجانبين، لتحقيق أهداف متعددة تغطي كافة مجالات أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة مصر الإستراتيجية رؤية مصر 2030، والتبادل الأكاديمي بين الجانبين، بما في ذلك الزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة لإلقاء المحاضرات والتنظيم والمشاركة في الأنشطة الأكاديمية والعلمية المشتركة، مثل الندوات والمؤتمرات للطرفين.

وينص البرتوكول على؛ إتاحة الفرص التدريبية لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية في معامل كلية الهندسة وكلية الأسنان والمستشفيات وغيرها من المؤسسات والوحدات التابعة لجامعة جنوب الوادي، وإتاحة الفرصة للتعاون المشترك بين طلاب جامعة جنوب الوادي وجامعة طيبة التكنولوجية في مختلف الأنشطة الرياضية والعلمية والدورات والندوات والمؤتمرات والمعارض التكنولوجية من قبل الجامعتين.

كما يشمل البرتوكول؛ التعاون والتنسيق في عقد الاجتماعات العلمية والتقنية وكذلك المؤتمرات الوطنية والدولية، القيام بإجراء البحوث والأنشطة البحثية التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، مناقشة إمكانية استخدام المختبرات وتبادل المعدات لإجراء البحوث التعاونية أو البحوث الفردية، تعاون الطرفين، في عقد عمل ورش و عمل ندوات ومؤتمرات علمية دورية حسب ما يتفق عليه بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والطبية والتكنولوجية، كما يتم تدريب طلاب الجامعتين بالمعامل والورش المتاحة لدى المؤسستين طبقاً لمجال التخصص المطلوب وفيما لا يتعارض مع سير العمل بالمؤسسة.

توقيع البروتوكول (2)