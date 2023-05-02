ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي: قواتنا تواصل تدمير الأسلحة الغربية في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن القوات المسلحة تواصل تدمير الأسلحة، التي يُزود الغرب بها أوكرانيا.

وأضاف شويجو- خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية، عبر تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء- "لقد دمرت قواتنا 8 مقاتلات، و277 مسيرة، و430 دبابة، ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و18 راجمة صواريخ متعددة، و225 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية نشطة على طول خط التماس القتالي، مضيفا أنه برغم المساعدات العسكرية غير المسبوقة من قبل الدول الغربية لأوكرانيا إلا أنها تتكبد خسائر فادحة، إذ قُتل في الشهر الماضي فقط أكثر من 15 ألف شخص من القوات الأوكرانية.

وزير الدفاع الروسي أوكرانيا الأسلحة الغربية