وزير الدفاع الروسي: قواتنا تواصل تدمير الأسلحة الغربية في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن القوات المسلحة تواصل تدمير الأسلحة، التي يُزود الغرب بها أوكرانيا.

وأضاف شويجو- خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية، عبر تقنية الفيديو، اليوم الثلاثاء- "لقد دمرت قواتنا 8 مقاتلات، و277 مسيرة، و430 دبابة، ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و18 راجمة صواريخ متعددة، و225 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية نشطة على طول خط التماس القتالي، مضيفا أنه برغم المساعدات العسكرية غير المسبوقة من قبل الدول الغربية لأوكرانيا إلا أنها تتكبد خسائر فادحة، إذ قُتل في الشهر الماضي فقط أكثر من 15 ألف شخص من القوات الأوكرانية.