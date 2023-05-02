حملة مكبره لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع أبوتشت

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت واصلت جهودها في إزالة كافة أشكال التعديات بمنطقة عزبة البوصة، والوحدة المحلية للقارة، وإعادة فتح ميدان المدارس مرة آخرى أمام المارة ورفع إشغالات الباعة الجائلين من الشوارع المحيطة، كما تم تنفيذ 9 قرارات إزالة فورية للتعديات على الشوارع، بهدف تحقيق الانضباط والحفاظ على الشوارع وتحقيق المظهر الحضاري .

وأضاف سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت أن الأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة نجحت في إزالة كافة التعديات حتى مدخل الطريق الصحراوى شمالا، حيث شملت كافيهات ومقاهى غير مرخصة، وكذا إعاده فتح الطرق أمام المدارس ومكاتب البريد و وفروع بنوك التنمية الزراعية التى كانت شبه مغلقة بسبب وجود الباعة الجائلين.