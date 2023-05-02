مسئول أممي: الجهود الإنسانية في السودان تواجه فجوة تمويلية قدرها 1.5 مليار دولار

قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا إن خدمة التتبع المالي بالمنظمة الدولية والمعنية بقياس مستويات التمويل أظهرت أن النداء المشترك البالغ 1.75 مليار دولار للسودان في عام 2023، قد تم تمويله بنسبة 14 % فقط، وأن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها تواجه فجوة تمويلية قدرها 1.5 مليار دولار.

ودعا المسئول الأممي - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ في جنيف - جميع المانحين إلى صرف الأموال للمنظمات الإنسانية التي تكافح بالفعل قبل التصعيد الأخير والذين سيحتاجون إلى تمويل لتنفيذ إعادة تشغيل الاستجابة في السودان، مجددا التأكيد أن شركاء المنظمة الدولية سيواصلون عملياتهم حيثما يسمح الوضع الأمني بذلك، ولا سيما خدمات الصحة والتغذية.

وقال ليركا إن رسالة مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، والذي أوفده الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش إلى المنطقة، قد التقى أمس بالرئيس الكيني ويليام روتو ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في نيروبي، كما أكد على حاجة المنظمات الدولية إلى إيجاد طرق لإيصال المساعدات إلى البلاد وتوزيعها على المحتاجين.

وأضاف المتحدث أن رسالة الأمم المتحدة إلى جميع الأطراف السودانية واضحة، ومفادها ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وكذلك ضمان مرور آمن للمدنيين الفارين من مناطق القتال، مشددًا على ضرورة احترام العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عمليات الإغاثة واحترام الكوادر الطبية ووسائل النقل والمرافق.