من البداية للنهاية.. مراحل الإضراب عن الطعام وآثارها على الصحة

أثارت وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد 86 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عدة تساؤلات حول كيفية أن يعيش الإنسان كل هذة المدة بدون طعام أو شراب وما يترتب عليه من نتائج على صحته.

وكان عدنان (44 عامًا) قد اعتقل في 5 فبراير الماضي من منزله في بلدة عرابة بمحافظة جنين في الضفة الغربية، ووجهت له تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض والدعم للإرهاب.

إضراب الجوع هو طريقة احتجاج يتم فيها رفض الطعام.

وهي تستخدم في الغالب من قبل أولئك الذين ليس لديهم أي شكل آخر من أشكال الاحتجاج المتاحة - عادة السجناء - من خلال رفض الطعام ، يعرض المحتجون حياتهم للخطر ، مما يشكل خطرًا دائمًا على صحتهم وفي نهاية المطاف الموت .

يؤثر الامتناع عن الطعام لفترة طويلة على معظم الأعضاء والأنظمة في جسم الإنسان. يسبب هذا السلوك ضعف العضلات والضعف أمام العدوى والمشاكل النفسية وفي نهاية المطاف فشل الأعضاء . يقدر أنه إذا كان المحتج صحيًا قبل الإضراب عن الطعام ، ويستمر في تلقي السوائل ، فإنه معرض لخطر الموت بسبب سوء التغذية بعد ستة إلى ثمانية أسابيع. ومع ذلك ، يمكن أن يموت المحتج بشكل أسرع - بعد ثلاثة أسابيع إذا كان مريضًا بشدة. إذا رفض السوائل أيضًا ، يمكن أن يأتي الموت بعد أسبوع.

تزداد شدة شعور الجوع في البداية ثم تخف بعد يومين أوليين. ردًا على الجوع وسوء التغذية ، من المحتمل أن يشعر الشخص بالإرهاق المزمن ومجموعة من التأثيرات السلبية على مزاجه . تنخفض مستويات الأملاح المهمة بشكل كبير ، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على وظائف الجسم المختلفة. بعد أسبوعين ، يمكن أن يشعر الشخص بالدوار والضعف وفقدان التنسيق وانخفاض معدل ضربات القلب. خلال الأسبوع التالي ، قد يعاني من فقدان البصر أو مشاكل عصبية أخرى. بعد شهر أو بعد فقدان أكثر من 18 في المائة من وزن الجسم ، قد تحدث تلف دائم للجسم

من اليوم الأول إلى الثالث

تختفي شدة الجوع وتهدأ المعدة في هذه المرحلة، لكن يصاحبها رائحة فم سيئة، صداع وتعب. كما تنخفض مستويات السكر في الدم، ويزيد هرمون الجلوكاجون ويقل هرمون الإنسولين، ويستهلك الجسم مخزون الجليكوجين للحفاظ على مستوى السكر في الدم.

من اليوم الرابع إلى الثالث عشر

تبدأ مرحلة الصيام الحقيقية بعد مضي 72 ساعة، حيث يحتاج المخ وخلايا الدم الحمراء إلى الجلوكوز كمصدر للطاقة. وعند نفاد مخزون الجليكوجين يبدأ الجسم في تصنيع الجلوكوز من مصادر غير نشوية مثل البروتين في العضلات، وهذه العملية تسمى ’التحول إلى تخليق الجلوكوز‘.

في هذه المرحلة يقوم الجسم بحرق الدهون لتزويد باقي أعضاء الجسم بالطاقة باستثناء المخ وخلايا الدم الحمراء، وبالتالي يفقد الجسم من كتلة الدهون والبروتين (في العضلات)، كما يفقد من المعادن مثل البوتاسيوم والفسفور والمغنسيوم، ويلجأ الجسم إلى استخدام المعادن المخزنة في الخلايا للحفاظ على التوازن.

من اليوم 14 إلى 34

قد تشهد هذه المرحلة أعراضًا مثل: جوع شديد، دوار، ’انخفاض في ضغط الدم‘، تعب، ضعف التركيز والبطء، شعور بالبرودة، ضعف، فقدان حاسة العطش، نشاطات من التهابات في المعدة.

كذلك يحصل نقص في فيتامين ب1 في أسبوعها الثاني أو الثالث من بدء فترة صيام ، وهذا يؤدي إلى إضافية للعضلات ، كذلك يؤدي غالبًا إلى قئ وصعوبات في رؤية.

من 35 إلى 42

تُعَدّ هذه المرحلة أصعب مرحلة لأولئك الذين استطاعوا بقاء على قيد حية بعد فترة طول من صام ، وذلك بسبب أعراض نقص فيتامين ب مما يؤدي الى عدم القدرة على التحكم فى حركة العين، وإزدواج الرؤية ودوار وقيء وصعوبة شديدة فى ابتلاع الماء، فيما تبدأ المشكلات الصحية فى الظهور بعد فقد الجسم 18% من وزنه أو أكثر

من اليوم 42

تبدأ هذه المرحلة بظهور اضطرابات في الذهن والتركيز والنوم، وعدم القدرة على التفاعل مع الواقع المحيط.

وفي بعض الحالات تتفاقم الحالة إلى حد فقدان السمع أو البصر أو كلاهما ونزف في اللثة والمريء وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي وتلف في بعض الأعضاء مثل القلب، تغيرات في معدل التنفس، اختلال كامل في عمليات التمثيل الغذائي للأنسجة.

من 45 إلى 75

تصل الحالة إلى مرحلة خطيرة جدا في هذه المدة والتي تنتهي بالوفاة نتيجة لفشل القلب والأوعية الدموية اضطرابات في ضربات القلب أو انقباضات البطين أو كلاهما، في حالات نادرة تتراكم السموم في الجسم ما يسبب التهابًا شاملاً في الجسم، أو عدوى في الدم، أو انسداد في الأمعاء الدقيقة، أو فشل في بعض أعضاء الجسم.