ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفاة شقيقة حمدين صباحي وإقامة صلاة الجنازة ببلطيم

حمدين صباحي
حمدين صباحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن حمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية، عن وفاة شقيقته الكبرى معزوزة صباحي، صباح اليوم، الثلاثاء.
وودع حمدين صباحي شقيقته الراحلة بكلمات مؤثرة على صفحته على فيس بوك: "في رحمة الله ورضوانه القلب الحنون والعطاء الصموت والحزن العتيق والبسمة الصافية".
ونوه بأن صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد سيدي فتح ببلطيم والعزاء قاصر على تشييع الجثمان.
 

شقيقة حمدين صباحي صلاة الجنازة حمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية