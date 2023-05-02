أعلن حمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية، عن وفاة شقيقته الكبرى معزوزة صباحي، صباح اليوم، الثلاثاء.
وودع حمدين صباحي شقيقته الراحلة بكلمات مؤثرة على صفحته على فيس بوك: "في رحمة الله ورضوانه القلب الحنون والعطاء الصموت والحزن العتيق والبسمة الصافية".
ونوه بأن صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد سيدي فتح ببلطيم والعزاء قاصر على تشييع الجثمان.
سياسة
وفاة شقيقة حمدين صباحي وإقامة صلاة الجنازة ببلطيم
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أعلن حمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية، عن وفاة شقيقته الكبرى معزوزة صباحي، صباح اليوم، الثلاثاء.
أعلن حمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية، عن وفاة شقيقته الكبرى معزوزة صباحي، صباح اليوم، الثلاثاء.