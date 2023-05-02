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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كهربا يرتدي عباءة خليجية قبل سفره من أجل السوبر.. ونشطاء: "الإمارات هتنور يا شيخ العرب"

كهربا
كهربا
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نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورًا جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر كهربا عبر خاصية "الاستوري" مرتديا عباءة، وعلق عدد من متابعي كهربا على سفره إلى الإمارات من أجل السوبر المصري.

وجاءت التعليقات كالآتي: “دولة الإمارات هتنور يا نجم - شيخ العرب”.

كهربا

يذكر أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

النادي الاهلي كهربا الامارات السوبر المصري الزمالك