لاذ بالفرار.. مستوطن إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا شرق قلقيلية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بإصابة الطفل الفلسطيني الياس محمد ناصر، (11 عاما) من قرية جيت شرق قلقيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إثر دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي.

وقال رئيس مجلس قروي جيت، ناصر السدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الطفل ناصر أصيب برضوض وخدوش نازفة إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن بالقرب من مفرق القرية، ولاذ المستوطن بالفرار، فيما وصفت إصابة الطفل بالطفيفة.

وفي وقت سابق، أصيب مواطنان فلسطينيان، بجروح جراء اعتداء المستوطنين عليهما في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"وفا"، بأن مستوطنين من مستوطنة "حومش" هاجموا المواطنين خالد صلاح ومحمود رضا فرعونية، أثناء تواجدهما في أراضي القرية، ما أدى لإصابتهما بجروح، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.