تجديد حبس أخطر ديلر حشيش في مدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كيلو حشيش قبل ترويجه على المتعاطين بنطاق قسم شرطة بدر.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جــــرام - مـبلغ مالى - هاتفى محمــــول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.