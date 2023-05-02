"صحة دمياط" تبحث مستجدات برنامج عيادات صديقة للشباب والمراهقين

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه بناء على اجتماع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع الدكتورة نعيمة القصير رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية، ووفد المنظمة ممثلى وزارتى الصحة والسكان والتعاون الدولى، تم استعراض مستجدات برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين الذى يأتى بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم إطلاقه بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة وعدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية والمشورة للمراهقين والشباب فى الفئة العمرية من ١٠ إلى ٢٤ عاما، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والرسائل للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وأضرار التدخين ومخاطر الإدمان والزواج المبكر والحمل المبكر وكل ما يتعلق بمرض الأنيميا ونمط الحياة الصحى والتغذية السليمة .

وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على صرف مكافأة إجادة لمديرية الصحة بدمياط وذلك بعد عرض مساعد الوزير للمبادرات الصحية الدكتور محمد حساني وذلك لحصول المديرية علي المركز الأول خلال الربع الأول ٢٠٢٣ على مستوى الجمهورية في المبادرات الرئاسية.

‏ ويتقدم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمبادرات الرئاسية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

‏قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط ، نفذت عدد ٣١ ندوة توعوية تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير الإدارة وبالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة والوحدات المحلية في إطار مبادرة "تحدث معه"من خلال فرق التثقيف الصحي بالإدارات الصحية في دمياط و كفر البطيخ وكفر سعد وفارسكور والزرقا) للتوعية بكل من:

١- الدرن النشط والكامن وأعراضهم وكيفية الوقاية والعلاج .

٣- الوقاية والعلاج من الفيروسات الكبدية الوبائية ومدى تأثيرها على الصحة العامة وكيفية التغلب عليها .

٤- أضرار التدخين وخاصة الجهاز التنفسى وأهمية الإقلاع عنه وتأثير التدخين السلبى على صحة المواطنين وذويهم من الأبناء والزوجات حيث يتعرضوا لثلث المشاكل الصحية التى يتعرض لها المدخن نفسه.

٤- سرطان الرئة و أهمية الكشف المبكر عنه و طرق الوقاية منه وعلاجه.