ماذا يحدث لجثة الإنسان في الفضاء؟

توصل العلماء للكثير من أسرار الفضاء والتي يعتبر أغلبها لم يكتشف بعد منها عدم وجود جاذبية في الفضاء ونسبة الأكسجين بعيد عن الأرض وعلى الكواكب الأخرى، ومن ضمن المعلومات التي توصل العلماء إليها حديثا ما يحدث لاي جثة إنسان في الفضاء الخارجي، فعلى الأرض سيبدأ الجسد الميت بالتحلل بفعل البكتيريا في الهواء وداخل الجسم.

اكتشف العلماء أن الامر مختلف تماما في الفضاء حيث لايوجد أكسدة وبالتالي عملية التحلل لن تحدث، وعوضًا عن ذلك قد يتجمد الجسم في حال عدم وجود مصدر حرارة قريب أو تسحب منه السوائل يجف بما يشبه التحنيط، وعندها وفي الحالتين ستتوقف جميع العمليات الحيوية فيه ويبقى بدون أن يتحلل وبهذا يمكن أن تسافر الجثة عبر الفضاء لملايين السنين قبل أن يصطدم بها شيء أو تتعرض لقوى أخرى تؤثر عليها.

وبالرغم من كل تلك الاكتشافات العظيمة عن الفضاء واسراره إلا ان العلماء يؤكدون أنه لم يعرف الكثير من تلك الأسرار حيث أن الكون في اتساع مستمر والفضاء فسيح لم يكتشف منه سوى نسبة ضئيلة كما أن هناك محاولات مستمرة للبحث عن حياة على كوكب آخر غير كوكب الأرض.