"سي إن إن": مقتل عسكري سابق من مشاة البحرية الأمريكية في أوكرانيا

لقي العسكري الأمريكي السابق كوبر أندروز مصرعه خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا، وفقًا لما أعلنته قناة "CNN" استنادا لأفراد أسرته، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكرت القناة التلفزيونية يوم الاثنين: قتل المارينز السابق في 19 أبريل في منطقة أرتيموفسك (باخموت).

وأفادت القناة: بأن أندروز غادر الولايات المتحدة في نوفمبر 2022 للمشاركة في المعارك إلى جانب أوكرانيا. وقد انتهى عقده في مارس 2023، ولكنه قرر البقاء.

وأكد ممثل وزارة الخارجية الأميركية للقناة التلفزيونية مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا، دون الكشف عن اسمه.