ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"سي إن إن": مقتل عسكري سابق من مشاة البحرية الأمريكية في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي العسكري الأمريكي السابق كوبر أندروز مصرعه خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا، وفقًا لما أعلنته قناة "CNN"  استنادا لأفراد أسرته، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكرت القناة التلفزيونية يوم الاثنين: قتل المارينز السابق في 19 أبريل في منطقة أرتيموفسك (باخموت).

وأفادت القناة: بأن أندروز غادر الولايات المتحدة في نوفمبر 2022 للمشاركة في المعارك إلى جانب أوكرانيا. وقد انتهى عقده في مارس 2023، ولكنه قرر البقاء.

وأكد ممثل وزارة الخارجية الأميركية للقناة التلفزيونية مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا، دون الكشف عن اسمه.

البحرية الأمريكية مقتل عسكري سابق أوكرانيا منطقة أرتيموفسك