عودة الطاقة إلى مطار مانيلا بعد إلغاء الرحلات بسبب انقطاع التيار الكهربائي

أعلن المسئولون في مطار مانيلا اليوم الإثنين أنه تمت استعادة الإمداد المنتظم للطاقة الكهربائية إلى المبنى رقم 3 بمطار الفلبين الرئيسي، بعد انقطاع دام قرابة تسع ساعات أدى إلى إلغاء 48 رحلة داخلية من رحلات شركة (سيبو باسيفيك) الجوية، وهي شركة طيران مقرها في مطار نينوي أكوينو الدولي في العاصمة الفلبينية.

وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن شركة (سيبو باسيفيك) أكدت أيضًا استعادة الكهرباء في صالة الوصول رقم 3 بمطار نينوي أكينو الدولي، وذلك في إشعار على صفحتها على (فيس بوك).

كانت رحلات شركة (سيبو باسيفيك) قد تأثرت من وإلى العاصمة مانيلا، إلا أن النسخ الاحتياطي للطاقة في حالات الطوارئ أدى إلى عمل المرافق الحيوية في المحطة، مثل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركات الطيران والهجرة، بشكل جزئي أثناء فترة الانقطاع، والذي تزامن مع عودة العديد من الفلبينيين إلى منازلهم بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام.

وعرضت (سيبو باسيفيك) على ركابها المغادرين من وإلى المبنى رقم 3 خيار إعادة الحجز أو طلب استرداد الأموال لوضعها في صندوق سفر للاستخدام المستقبلي.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي ألقى بعض مهندسي المطار باللوم فيه في البداية على "عطل في التيار" يؤثر على النظام الكهربائي، في ازدحام عند مكاتب تسجيل الوصول وتقطع السبل بالركاب، حيث أعرب بعضهم عن استيائهم وإحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره، قال وزير النقل الفلبيني خايمي باوتيستا إن السلطات ستنظر في سبب انقطاع التيار الكهربائي، إلا أنه لم يستبعد إحتمال أن يكون بسبب أعمال تخريبية.