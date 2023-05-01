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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الاثنين المقبل.. انطلاق أولى قوافل رفع الوعى القانونى بجامعة المنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق يوم الاثنين القادم أولى قوافل رفع الوعى القانونى بالجامعة والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق وذلك فى إطار حرصه على القيام بدوره فى رفع الوعى القانونى كأحد مقومات التنمية المستدامة والإستثمار فى البشر، كتوجه تحرص الدولة المصرية على تحقيقه.

يأتى ذلك برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، و الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ورئيس لجنة القوافل التوعوية بالكلية.

سيتم تسيير أول قافلة لدى كلية التجارة، والتى تستهدف رفع الوعى القانونى لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة حقوقهم وواجباتهم طبقا للمستجد من أحكام القضاء وآراء الفقه.

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الدكتور شريف خاطر جامعة المنصورة الدولة المصرية المنصورة عميد كلية الحقوق