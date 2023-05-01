الاثنين المقبل.. انطلاق أولى قوافل رفع الوعى القانونى بجامعة المنصورة

تنطلق يوم الاثنين القادم أولى قوافل رفع الوعى القانونى بالجامعة والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق وذلك فى إطار حرصه على القيام بدوره فى رفع الوعى القانونى كأحد مقومات التنمية المستدامة والإستثمار فى البشر، كتوجه تحرص الدولة المصرية على تحقيقه.

يأتى ذلك برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، و الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ورئيس لجنة القوافل التوعوية بالكلية.

سيتم تسيير أول قافلة لدى كلية التجارة، والتى تستهدف رفع الوعى القانونى لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة حقوقهم وواجباتهم طبقا للمستجد من أحكام القضاء وآراء الفقه.