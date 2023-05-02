تجريح وتشهير وحب واحترام.. الطلاق في الوسط الفني «على كل شكل ولون»

تظل حياة المشاهير من نجوم الفن ومتابعة كل أخبارهم وتفاصيلها، هى الشغف الرئيسى للجمهور والمتابعين، وتأتى أخبار الزواج والطلاق فى الصدارة، إذ أنه فى الوسط الفنى حدث الكثير من الزيجات، منها من نجح واستمر، ومنها من كانت لها مشاهد نهاية كما الأفلام.

وفى مشاهد النهاية فيما بينهم تجد تفاصيل ربما تصل بك للود والاحترام والصداقة ما بعد الانفصال، ومنها من شهد التشهير والتجريح بل ووصلت لساحات الإعلام والمحاكم، إذ أن آخر حالة طلاق فى الوسط الفنى كانت للفنان تامر حسنى وزوجته المغربية بسمة بوسيل، فى الساعات القليلة الماضية، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز حالات طلاق الوسط الفنى بين الود والتجريح.

تامر حسنى.. نهاية زواج لبداية أخوة

شهد خبر انفصال الفنان تامر حسنى عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، رواجًا كبيرًا بين رواد «السوشيال ميديا»، وتصدر البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالأخص بعد رد فعل الطرفين وطريقة الإعلان عن الانفصال، حيث أعلنت «بسمة» على صفحتها الشخصية خبر الطلاق، وبدأت بكلمات «وجعلنا بينكم مودة ورحمة»، وتمنت الخير لزوجها السابق تامر حسنى.

ورد عليها «تامر» بنفس بداية الكلمات عن المودة والرحمة، قائلا: «عشرة ١٢ سنة مش هينة»، ووعد طليقته أنه سيظل الأخ والسند، ولفت نظر المتابعين، أن تامر قال لطليقته: «يا بسوم»، وهو ما يمثل تدليلًا لها رغم الانفصال، ليضرب الطرفان مثلًا فى النهايات المحترمة العاقلة.

فؤاد المهندس وشويكار.. الأستاذ والبسكوتة

تزوج الثنائى الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار لسنوات طويلة، قدما من خلالها الكثير من الأعمال الفنية الناجحة لأحد أهم ثنائيات الوسط الفنى، وطوال الوقت كان يلقب فؤاد المهندس زوجته الجميلة شويكار بـ«البسكوتة»، وبعد الانفصال ظلت الصداقة ممتدة بينهما، حتى وصلت لمراحل ظن البعض أن الزواج سيعود مجددًا بسبب رقة المشاعر المتبادلة بين الطرفين ونقاء وعفة الحديث من كل طرف عن الآخر فى كل المناسبات سواء إعلامية أو مجتمعية، وكانت كلمات المهندس بعد الانفصال فى برنامج «ساعة صفا»: «حلوة، ذكية، شويكار دى مكنتش حاجة عادية»، فيما ردت «شويكار» عليه: «فؤاد ده فرشى وغطايا وسعدى وهنا، المسرحيات بعدك يا أستاذ فؤاد بحس باليتم».

وحزنت «شويكار» كثيرًا بعد وفاة المهندس، وتحدثت عنه بطيب الكلمات طوال الوقت، ليقدم الطرفان نموذجًا رائعًا فى الوصال الإنسانى الممتد حتى بعد الطلاق.

عمر الشريف وفاتن حمامة.. حب تحدى الزهايمر

بعد قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى فى ذلك الوقت، بين الفنانة فاتن حمامة والفنان الشاب آنذاك عمر الشريف، والتى انتهت بالزواج، وانفصل عن زوجته فاتن حمامة، وظل الطرفان يتحدثان عن بعضهما بكل احترام، ورغم مرور السنوات وتواجد عمر الشريف وسط حسناوات الفن العالمى، ظلت فاتن حمامة حب العمر الأبدى لقلبه، وكان فى كل لقاء تليفزيونى أو مناسبة يؤكد أنه لم ولن يتحرك قلبه بعد فاتن، بل إنه فى أحد اللقاءات التليفزيونية أكد أنه كان يتمنى ألا يقدم الفيلم العالمى «لورانس العرب» والذى نال الكثير من الجوائز العالمية وكان باب العالمية لـ«عمر الشريف»، ولكن أكد أنه كان سببًا فى نهاية الزواج من زوجته التى يعشقها فاتن حمامة.

وتحدث المفاجأة وهى إصابة عمر الشريف فى أواخر أيامه بمرض «الزهايمر»، والمفاجأة كانت أنه كان يتذكر فاتن حمامة ودائم السؤال عنها، ليسطر بقصة حبه لها سطرًا جديدًا فى تاريخ العشاق رغم الانفصال.

نور الشريف وبوسى.. حب حتى الممات

تزوج النجم نور الشريف بالفنانة بوسى زواجا دام لسنوات طويلة، وقدما من خلالها الكثير من الأعمال الفنية، وتفاجأ الجميع بالإعلان عن انفصال نور الشريف وبوسى، وظل الاحترام متبادلًا فيما بينهما، حتى أنه فى أحد اللقاءات التليفزيونية وبسؤال نور الشريف عن بوسى، علق: «إن شاء الله يكون فيه خير ونرجع قريب»، وأكد أنه يتمنى العودة لها وأنها حب عمره، واعترف أنه جرحها.

ومن جانبها وقفت «بوسى» إلى جوار نور الشريف فى مرضه وحتى وفاته رغم الانفصال، وانهارت من البكاء خلال جنازته، وظلت أفضل العبارات بين الطرفين هى الحقيقة الوحيدة فيما بينهما.

مجدى الهوارى وغادة عادل.. دموع فى عيون عاشقة

بعد زواج دام لسنوات وتم تقديم الكثير من الأعمال الفنية من خلاله، تم إعلان الانفصال بين المخرج مجدى الهوارى والفنانة غادة عادل، وظلت بينهما تفاصيل الحياة بشكل هادئ بعيدًا عن التناحر أو المشاحنات، بل وصل الأمر حينما تم جلوس الطرفين كل منهما أمام الآخر بعد الطلاق، تحدث كل منهما عن الآخر بمنتهى الاحترام، بل مازحته «غادة» أنها لم تجلس بنفس قرب المسافة فيما بينهما منذ يوم الطلاق.

وأقر «الهوارى» بدور «غادة» فى قربه من أولاده بعد الانفصال، وأنها من أسرة محترمة، وفى أحد الأسئلة التى وجهتها غادة عادل لطليقها مجدى الهوارى، هو لماذا لم تتزوج حتى الآن؟

وجاءت الإجابة صادمة، حيث رد «الهواري»، إنه له شروط فى الزواج الثانى أهمها هو أن تتقبل الزوجة الثانية أنه ما زال يحبها، لتدمع عيون «غادة» وتحاول أن تتمالك نفسها وتحبس دموعها لكن دون جدوى، ليضرب الطرفان مثلًا فى حسن الخاتمة لنهايات الزواج المحترم.

نهايات التجريح والتشويه

على الجانب الآخر هناك نهايات فى الوسط الفنى انتهت بالتجريح والتشويه، وهو عكس الود والاحترام على الإطلاق.

شيرين وحسام حبيب.. أسوأ ختام قبل العودة

ثارت الكثير من المشاكل بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، وظلت شيرين تدافع عنه وتنفى كل التصريحات وتسريبات مكالمات لوالده فى حديثه عن شيرين، وما أن وقع الطلاق حتى خرجت لوسائل الإعلام تعاير طليقها حسام حبيب أنها كانت تصرف عليه، وأن كل ما أنكرته وكذبته قبل الطلاق كان حقيقة، وظلت تقص تفاصيل خاصة وتسب حسام وتسب نفسها على تلك الزيجة، وبعد فترة من الوقت عادت شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب، فى أسوأ ختام حياة قبل العودة مره أخرى.

علا غانم وطليقها.. ضرب وتزوير واختلاس

ظهرت على سطح الأحداث فى الفترة الأخيرة خبر طلاق الفنانة علا غانم، وفور الإعلان عن الخبر تم تبادل الاتهامات بين الطرفين ودخلت الفنانة علا غانم المستشفى بادعاء تأجير زوجها لمجموعة من البلطجية، وطردها من بيتها والاعتداء على والدتها، إلى جانب تزوير زوجها والاختلاس من شركتها حيث كان يعمل لديها فى أمريكا على حد وصفها.

وفى الجانب الآخر أنكر طليقها الاتهامات ووصفها أنها كاذبة وشخصية بخيلة واستغلته ماديا طوال سنوات، إلى جانب أنها تتعاطى المخدرات والكحول، ووصف والدة علا غانم أنها تحقد عليه وأنها السبب فى كل ما آلت إليه الأمور، إلى جانب معايرته لها بثمن الشبكة، ليقدم الطرفان أحد النماذج السيئة فى نهاية العلاقات بعد الطلاق.

رانيا يوسف ونادية الجندى ومحمد مختار.. صراع الزوجات والزوج واحد

تظهر الفنانة رانيا يوسف فى معظم لقاءاتها التليفزيونية والصحفية الفترة الأخيرة للحديث عن طليقها الفنان والمنتج محمد مختار، بل تتهمه بعدم دفع المصاريف لبناته، وأنها تعتمد على نفسها وتتكفل بكل شىء، بل وزادت بأن وصفت زوجته السابقة الفنانة نادية الجندى أنها من أوقعت بينهما، وأنها دمرت حياتها.

فيما جاء الرد من محمد مختار بعد استضافته فى أحد البرامج بأن نفى كل ما تدعى، وبرأ ساحة زوجته الأولى نادية الجندى، وأنها ليست بالصورة التى تصفها رانيا، وأنها تدعى عليها بالكذب، بل ووصل الأمر بأن أحضر من سيارته أوراقا تخص الشيكات والتحويلات البنكية وإيصالات المبالغ المحولة لطليقته رانيا يوسف، وعرضها فى البرنامج أمام الجمهور، لتكون لغة التجريح والتناحر نموذجا لتلك الحالة.

منة عرفة ومحمود المهدى.. مراهقة زوجية حتى الطلاق

منذ بداية زواجهما وأثار زواج الفنانة الشابة منة عرفة ومحمود المهدى الجدل فى الوسط الفنى، وكانت تصريحات الأخير دائما محل نقد من قبل جميع العاملين بالوسط، وكان المهدى يرفض مبدأ التلامس لزوجته من أى زميل أثناء المشاهد التمثيلية.

وأدت التصريحات إلى الكثير من المشاكل وتدخل النقابة، وبعد فترة وقع الانفصال ليخرج الطرفان يتهم كل منهما الآخر بالخيانة، ورد زوجها أنها كانت تخونه مع أحد الأشخاص خيانة عاطفية وهو رجل صعيدى ولا يقبل هذا، لتكون أحد أسوأ ثنائيات النهاية الزوجية فى الفن.