وزير النقل ونظيره الأردني يشهدان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الثمانين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل الأردني المهندس ماهر أبو السمن، واحمد خلف مندوبا عن وزير النقل العراقي بالإضافة إلى رئيس وقيادات الشركة.

استعرضت الجمعية العمومية نتائج أعمال الشركة والميزانية العمومية لعام 2022 والاليات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق نتائج إيجابية ورفع تنافسية الخطوط التي تعمل بها الشركة وزيادة معدلات "الإركاب" على بواخر الشركة، و تنويع وزيادة إيراداتها من الأنشطة التشغيلية وذلك رغم الظروف والأزمات والتحديات التي واجهتها، والتي أثرت على بيئة العمل حيث شهد نشاط الشركة السياحي على خط العقبة- طابا زيادة بنسبة 96 %، حيث تعمل الشركة على نقل المجموعات السياحية بين المثلث الذهبي في الأردن (البتراء، وادي رم، العقبة) ومنتجعات جنوب سيناء (طابا، سانت كاترين، دهب، شرم الشيخ) كما تم استعراض ارتفاع حركة التبادل التجاري عبر خط العقبة - نويبع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 53 % وزاد نشاط نقل الركاب بنسبة 18 %، فيما ارتفعت نسبة المركبات المنقولة إلى 192 %.

كما تم مناقشة خطط الشركة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، حيث تم التأكيد على ان الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع الذي يربط آسيا العربية بافريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة وكذلك تم التأكيد على ضرورة فتح أسواق جديدة والتوسع في النشاط الملاحي لها.

وأكد وزير النقل على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، مشيرا الى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، مؤكدا على ضرورة فتح أسواق جديدة والاسراع في تطبيق خطط الشركة لبناء مراكب جديدة لاستمرار تحقيق أفضل النتائج، خاصة وان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحديث السفن التابعة لكل شركات الوزارة ضمن تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس باستعادة قوة الاسطول التجاري المصري كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تضع كافة إمكانتها لاستمرار نجاح الشركة واستمرار تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب وأهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة والاستمرار بنهج التطوير والتحديث وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وبما يؤدي إلى تحقيق الربط بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه وكافة العاملين بالشركة.

ومن جانبه اعرب وزير النقل الأردني عن سعاته البالغة بتواجده بمقر وزارة النقل المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة واصفا العاصمة الإدارية بانه عمل هندسي فريد ومبهر يدعو للفخر ومقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة والشعب المصري على هذا الإنجاز الضخم مشيرا الى إن اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فرصة لالتقاء الأشقاء وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل، خاصة مع عمق الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مشدداً على أهمية تعزيز وتوثيق أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات كافة

كما نقل احمد خلف تحيات وزير النقل العراقي( الذي لم يتمكن من الحضور لارتباطات رسمية بدولة العراق الشقيقة ) لوزيري النقل المصري والأردني والحضور مشيدا بما تمثله شركة الجسر العربي من نموذج ناجح للترابط العربي بين الدول الثلاث وعلى قدرة الشركة في التغلب على كافة التحديات التي واجهتها وتحقيق نتائج إيجابية.