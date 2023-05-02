خاص.. 3 مقترحات أمام الأهلي لحل أزمة مباراة حرس الحدود



بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في حل أزمة مشكلة مباراة حرس الحدود التي يسعى الاهلي الى تأجيلها أو ترحيل موعدها حتى يستعد بشكل جيد لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ووضع عبد الحفيظ عدة سيناريوهات لحل أزمة هذا اللقاء المقرر له يوم 9 مايو المقبل، خاصة أن الفريق سيخوض يوم 13 بنسبة كبيرة لقاء الذهاب أمام الترجي.



وقال مصدر مقرب من مدير الكرة إن هناك مشاورات بين سيد عبد الحفيظ ومارسيل كولر مدرب الفريق بشأن مصير هذه المباراة تلخص قي ثلاثة حلول، الأول هو تقديم موعد المباراة، حيث يناقش مدير الكرة بالأهلي طلب تقديم المباراة 24 ساعة بحيث تقام يوم 8 مايو، حتي يتمكن الفريق من السفر بعدها إلى تونس لخوض لقاء الترجي التونسي.



الحل الثاني يتلخص في طلب التأجيل، ولكن هناك تخوف من ضغط المباريات المؤجلة حتي لا يتسبب في إصابات للاعبي الفريق فيما بعد، والحل الثالث يتمثل في خوض المباراة بعناصر غير أساسية، حيث يتشاور مدير الكرة بالأهلي مع كولر حول خوض المباراة في موعدها بعناصر اغلبها غير اساسية حتي لا يعاني باقي الفريق من الإرهاق.