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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. طبيب يكشف تأثير قلة النوم على جسم الإنسان

الفنان مصطفى درويش
الفنان مصطفى درويش
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كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، تفاصيل رحيل الفنان مصطفى درويش المفاجئ؛ وتفسيره لمدى تأثير قلة النوم على الإنسان؛ حيث كتب درويش، عبر صفحته الرسمية (فيسبوك)، منذ 12 ساعة: «هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام».

وقال الخياط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن من ينامون بشكل منتظم بداية من الساعة التاسعة مساءً أو الحادية عشر، على أقصى تقدير، ويستيقظ في السادسة صباحًا؛ يقل لديهم مُعدّل حدوث السرطان؛ بسبب قوة جهاز المناعة.

وأضاف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، مساء اليوم الإثنين، أن الله (عز وجل)؛ خلّق الليل من أجل النوم؛ لراحة جسم الإنسان؛ حيث يقل عمل الأجهزة الحيوية في الجسم، وقلة إفراز الكورتيزون، لافتًا إلى أن الغدة الصنوبرية تفرز هرمونًا، يكون ناقصًا في بعض الأحيان؛ الأمر الذي يؤثر على نوم الإنسان.

وأوضح الدكتور هشام الخياط، أن القلق عدو الإنسان، والأرق الشديد وعدم النوم والضغط النفسي من الأسباب التي تقضي على حياة الإنسان، يلي ذلك التدخين، ناصحًا المواطنين بالنوم الجيد؛ لأن هذا يؤدي إلى ضغط شديد؛ قد يتسبب في انقباض الأوعية الدموية؛ ما يؤدي إلى جلطات في القلب أو المخ.

https://www.youtube.com/watch?v=dYavE5oFUk4

الجهاز الهضمي الفنان مصطفى درويش الضغط النفسي عبر صفحته الرسمية عزة مصطفى