عبدالرحمن عاطف " أجويرو " ينتظم في تدريبات غزل المحلة

ينتظم عبدالرحمن عاطف " أجويرو " مهاجم فريق غزل المحلة في المران الجماعي مساء اليوم بعد الغياب عن التدريبات خلال الأيام الماضية للتواجد فى معسكر المنتخب الأولمبى الذى أقيم بالإسكندرية طوال الفترة الماضية.

وفاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت أمس باستاد الإسكندرية، فى اطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.