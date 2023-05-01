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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالرحمن عاطف " أجويرو " ينتظم في تدريبات غزل المحلة

المحلة
المحلة
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ينتظم عبدالرحمن عاطف " أجويرو " مهاجم فريق غزل المحلة في المران الجماعي مساء اليوم بعد الغياب عن التدريبات خلال الأيام الماضية للتواجد فى معسكر المنتخب الأولمبى الذى أقيم بالإسكندرية طوال الفترة الماضية. 
وفاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت أمس باستاد الإسكندرية، فى اطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.

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