الأطباء السودانيين: ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين لـ436 قتيلا و2175 مصابا

كشفت نقابة أطباء السودان عن حجم الخسائر في الأرواح خلال الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم السادس عشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وأضاف البيان، أن عدد الوفيات ارتفع منذ بداية الاشتباكات لـ436 حالة وفاة بين المدنيين، و2175 حالة إصابة بين المدنيين.

وأوضحت النقابة، أنه ما زالت جميع المستشفيات والمرافق الصحية متوقفة في مدينة الجنينة حتى اللحظة، ما زال الحصر جاري لضحايا الاقتتال الأخير في مدينة الجنينة الذي سقط فيه عشرات القتلى ومئات الإصابات منذ 20 أبريل 2023، والتي نسعى لحصر ضحاياها، استطعنا حتى اللحظة حصر 94 وفاة منذ الـ24 من أبريل، ولم نتحصل ولا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.