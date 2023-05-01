تركيب وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية أبومناع غرب في دشنا

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه خبير، رئيس المركز، بعمل حملة لصيانة كشافات الإنارة بقرى الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، تلبية لمطالب الأهالي.

وتمكنت الوحدة المحلية وقسم الكهرباء بالوحدة بالتنسيق مع شبكة الكهرباء، من صيانة قرابة 70 كشاف إنارة بالشوارع الخاصة بقرى ونجوع الوحدة المحلية، للسير في طريق آمن وميسر لحركة المواطنين، والمركبات والحد من الحوادث ليلًا، مع تخفيف الأحمال.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، إن الوحدة قامت بصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة، وتغيير لمبات للكشافات، لإنارة الطريق أمام المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلًا.

وتابع رئيس القرية، أن الحملة استهدفت المناطق المحرومة والتي تحتاج إلى صيانة، مؤكدًا على استمرار الأعمال حتى الانتهاء من كافة الشوارع والنجوع التي بها أعطال في الإنارة والكهرباء، في ضوء التوجيهات الواردة من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة الاهتمام والاستجابة لجميع مشاكل المواطنين وإنارة الأماكن المظلمة في حال الإبلاغ عنها.