حزب المصريين: قرارات السيسي في عيد العمال انحياز لقيمة العمل

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن توجيهات الرئيس السيسي للوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف خلال كلمته باحتفالية عيد العمال يعد خطوة مهمة نحو التواكب مع طبيعة التخصصات المطلوبة عالميا، موضحا أن تلك الرؤى تمثل شهادة عبور جديدة للدولة المصرية وتضمن النهوض بالمسار المهني لأبنائنا وعمال مصر.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي يكن كل تقدير واحترام للجهود التي يبذلها عمال مصر من أجل دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية والنهضة التي تستهدفها الدولة، مؤكدا أن عمال مصر يقومون بدور مهم في بناء الجمهورية الجديدة من خلال الإخلاص والإتقان في العمل.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الشعب المصري لديه إيمان راسخ بقيمة العمل، ودوره في الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي لكافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5٪ يؤكد بلا شك مراعاة الرئيس الدائمة لتلك الفئة وأنها حاضرة بقوة في كافة البرامج التنموية.

وأكد أن حزمة قرارات اليوم تزيد من فرص تمكين ذوي الإعاقة والمرأة في المجتمع وتنتصر لحقوقهم المنصوصة بالتشريعات، فضلا عن أنها تهيئ المناخ لتأمين حياة العمالة غير المنتظمة وتمكينهم من الصمود أمام الأوضاع الحالية بتوجيه إنشاء صندوق للطوارئ لهم والبدء بتفعيله بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة وقدرها 1000 جنيه.

ونوه بأن توجيهات الرئيس السيسي خطوة مهمة في هذا التوقيت شديد الحساسية، حيث ارتفاع معدلات التضخم مما ساهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، مؤكدا على أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عانى منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات.

ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي تحمي عمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوي الإعاقة، موضحا أن حديث الرئيس السيسي يؤكد حرصه واهتمامه الكبير بقطاع العمال وتقديره الكامل لهم، مؤكدا أن الرئيس السيسي رئيس بدرجة إنسان فهو يشعر ويلمس كل ما تحتاجه كافة القطاعات بمصر.

وأكد أن قرارات الرئيس السيسي توضح تقدير ودعم الدولة للعمال للنهوض بالصناعات والارتقاء بها

