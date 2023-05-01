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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا: روسيا تبني تحصينات خوفا من اختراق أوكراني

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الدفاعات التي تبنيها روسيا على أراضيها الخاصة والمحتلة مؤقتًا في أوكرانيا تسلط الضوء على قلق القادة الروس العميق من أن أوكرانيا يمكن أن تحقق اختراقا كبيرًا.

 وقالت الوزارة- في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- اليوم الاثنين إنه منذ صيف 2022، شيدت روسيا بعضًا من أكثر الأنظمة الدفاعية العسكرية شمولا التي شوهدت في أي مكان في العالم لعدة عقود.
وأضافت أن هذه الدفاعات ليست قريبة من الخطوط الأمامية الحالية فحسب، بل تم تأسيسها في عمق المناطق التي تسيطر عليها روسيا حاليًا.
وبحسب الاستخبارات البريطانية، تُظهر صور أن روسيا بذلت جهودًا خاصة لتحصين الحدود الشمالية لشبه جزيرة القرم المحتلة، بما في ذلك منطقة دفاعية متعددة المستويات بالقرب من قرية ميدفيديفكا.
وأفادت بأن روسيا حفرت كذلك مئات الكيلومترات من الخنادق داخل الأراضي الروسية المعترف بها دوليًا بما في ذلك في منطقتي بيلجورود وكورسك.

روسيا أوكرانيا الدفاع البريطانية