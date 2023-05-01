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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"مكنش عارف ينام".. وائل عبد العزيز يكشف تفاصيل مكالمته الأخيرة مع مصطفى درويش

الفنان مصطفى درويش
الفنان مصطفى درويش
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كشف الفنان وائل عبد العزيز عن تفاصيل آخر حديث بينه وبين الفنان مصطفى درويش قبل وفاته  صباح اليوم الاثنين بشكل مفاجئ.
ونشر “عبد العزيز” صورة للفنان الراحل، مشيرا إلى انهما كانا يتحدثان حتى الفجر ولا يستطيع النوم ونصحه بالصلاة يمكن يعرف ينام.

وكتب عبد العزيز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا: " 
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك ويدخلك فسيح جناته يا مصطفي .. كنا بنتكلم الفجر لسه حبيبي مكانش عارف ينام بقوله صلي يمكن يجيله نوم .. انا مش مصدق اقسم بالله"، متابعا: "انتم السابقون ونحن اللاحقون يا حبيبي هتوحشني يا طيب يا غالي الدنيا دي غريبه قوي في ثانيه كل حاجه بتروح".

وتوفي صباح اليوم  الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ، وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر، من مسجد الحصري في أكتوبر.‎

وأعلن هاني دوريش شقيق الفنان الراحل، وفاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.. العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.

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وفاة الفنان مصطفى درويش موعد عزاء وجنازة الفنان مصطفى درويش وائل عبد العزيز ومصطفى درويش