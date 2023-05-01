تجديد حبس 5 أشخاص ضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر بعد سرقة طن حديد بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس 5 أشخاص ضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر بعد سرقة طن حديد من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وتعود البداية عندما تم ضبط ( 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم ( 3 فرد خرطوش و 6 طلقات من ذات العيار ) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( طن حديد ) من داخل موقع تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بإستخدام سيارة نقل ، وإعترفوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة "حسن النية " بالقليوبية، وقد أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بحوزة الأخير.