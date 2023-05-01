رئيس وزراء باكستان يهنئ شعبه بمناسبة عيد العمال العالمي

هنأ رئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف الشعب الباكستاني، بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يتم الاحتفال به على مستوى العالم اليوم.

وقال رئيس وزراء باكستان في كلمة له : ان عيد العمال يذكرنا بتضحيات العمال الذين ضحوا بحياتهم بينما كانوا يخوضون كفاحًا لا هوادة فيه من أجل حقوقهم. يرمز اليوم إلى قدسية وكرامة العمل وفي نفس الوقت ، هو اعتراف بأهمية العمل والعمال لكونهم محوريين في النمو الاقتصادي للبلد.

واضاف: اليوم نشيد بالطبقات العاملة ونشيد بإسهاماتها في تنمية البلاد يؤكد ديننا العظيم ، الإسلام ، على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف واحترام حقوق الناس. أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم) بالوفاء بحقوق العمال وعدم التراخي في أداء هذا الواجب الأساسي.

وتابع: نجد العديد من الأمثلة الملهمة لكرامة العمل واحترام حقوق الطبقة العاملة في حياة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم). إن احترام العمل الجاد والاعتراف بحقوق العمال مهمان للغاية في عملية التقدم. أعطى الإسلام قدسية لهذه الحقوق الأساسية للإنسان قبل وقت طويل من وضع قوانين العمل.

واضاف: على نفس المنوال ، نعتقد أن العمال وأصحاب العمل هم شركاء في عملية الإنتاج وأن تعاونهم وعلاقتهم الودية أمر ضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة التزام الحكومة الحالية بتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال وتكملة رفاهيتهم من خلال توفير مساكن ومرافق تعليمية وتغطية صحية أفضل لهم ولأسرهم. مع مراعاة معدلات التضخم المرتفعة والتحديات الاقتصادية الأخرى ، زادت الحكومة الحد الأدنى لأجور العمال من روبية. 17500 إلى 25000 شهريًا. كما يهدف إلى تطوير أنظمة آلية ومتكاملة لمؤسسات رعاية العمال لضمان الشفافية والحد من التأخير في تقديم الإغاثة للعمال والأيدى العاملة.