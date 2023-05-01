النائب ياسر الهضيبي يطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ صناعة الأثاث من الاندثار

تقدم النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باقتراح بشأن إطلاق استراتيجية وطنية لدعم صناعة الأثاث، في ظل ما تواجهه من معوقات قد تؤدى إلى اندثار الصناعة، مشيرا إلى أن صناعة الأثاث تُعد إحدى الصناعات الإنتاجية العريقة التى تتطلب قدر كبير من الحرفية، حيث يعمل بها أكثر من 15.8 ألف منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ، وتضم أكثر من 350 ألف شخص سواءً في صناعة الأثاث ذاتها أو الأنشطة المرتبطة بها.

وقال "الهضيبي"، في طلبه، إن كل جنيه يتم إنفاقه في قطاع الأثاث في مصر يُضيف أكثر من 50 قرشًا إلى الاقتصاد القومي مقابل 30 قرشًا في المتوسط للقطاع الصناعي بالكامل في مصر، وذلك وفقا للبيانات الرسمية، فيما تبلغ نسبة مساهمة قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في مصر 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن كل مليون جنيه يتم استثماره في قطاع الأثاث في مصر يوفر نحو 10 وظائف، مقارنة بنحو 3 وظائف يتم توفيرها إذا تم استثمار المبلغ نفسه في أي قطاع آخر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه خلال السنوات الأخيرة واجهت الصناعة العديد من المعوقات التى أدت إلى إغلاق عدد كبير من الورش، في ظل وجود منافسة قوية مع الأثاث المستورد من الصين وتركيا الأقل سعرًا؛ وذلك بسبب غلاء أسعار الأثاث في ظل ارتفاع أسعار الأخشاب والخامات بدرجة كبيرة، حيث تستورد مصر ما يقرب من نسبة 100% من خام الخشب لتصنيع المنتج المحلي والتصدير للخارج، من رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا ويوغسلافيا، حيث سجل سعر متر الخشب الزان من 30 ألف جنيه.

ولفت "الهضيبي"، إلى تراجع صادرات الأثاث المصري بنسبة 8%؜ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، لتصل إلى 170 مليون دولار، حيث هبطت صادرات شهر أغسطس الماضي بنسبة 34%؜ لتصل إلى 13 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار، مشددا على ضرورة تدخل الدولة لحل مشكلات القطاع.

وطالب "الهضيبي"، بالتوجه إلى أسواق جديدة لشراء الأخشاب بأسعار أرخص بديلا لدول أوربا، مثل كوريا والجابون، وتخفيض الجمارك على الأخشاب المستوردة من الخارج، بالإضافة لتخفيف عبء الضرائب على التجار والعاملين بالنجارة، لمنح المنتج المصري ميزة تنافسية تمكنه من مواجهة الأثاث المستورد.

ودعا "الهضيبي"، إلى دعم المشاركة في المعارض الخارجية من خلال تحمل الدولة لتكلفة المشاركة، حيث أصبح قطاع كبير من المصنعين غير قادر على تحمل التكلفة التى تقدر بألاف الدولارات، وكذلك العمل على رفع كفاءة القطاع، وجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في هذا القطاع الذي تتميز فيه مصر عن بقية دول العالم، وتحديد الأسواق الخارجية المتاحة، والعمل على غزوها بالمنتج المصري، بهدف زيادة صادرات القطاع.

وطالب النائب ياسر الهضيبي، بالتوسع في معارض الأثاث في السوق المحلية، بما يوفّر فرصة جيدة للعارضين وللعملاء في التعرف على أحدث التصميمات والعروض المتاحة، وحل المشكلات الموجودة بمدينة الأثاث سواء من خلال طرح الورش بأسعار منخفضة أو تقديم تسهيلات للسداد.