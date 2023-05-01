الأربعاء.. "أخلاقيات العلم وآداب الطلب" ندوة بدار الكتب والوثائق

تعقد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "أخلاقيات العلم وآداب الطلب"، في الثانية عشر ونصف من ظهر الأربعاء المقبل، الموافق 3 مايو الجاري، بقاعة الندوات بمقر الدار بكورنيش النيل.

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور عبد الحميد مدكور، ويتناول موضوع أهمية المخطوط العربي، والدكتور إبراهيم الهدهد ويتحدث عن أخلاقيات العلم مع المخطوط العربي، والدكتور أحمد فؤاد باشا ويتحدث عن أخلاقيات البحث في التراث العلمي، والدكتور أيمن فؤاد سيد ويتحدث عن آداب طلب العلم.

ينظم الندوة مركز تحقيق التراث التابع لدار الكتب والوثائق القومية وهو أحد المراكز العلمية المتخصصة داخل الدار، ويعنى المركز بتحقيق التراث المخطوط ودراسته وإعادة نشره وتبسيطه للعامة من القراء.