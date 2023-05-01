شوبير: الأهلي والزمالك لن ينسحبان من السوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك من المشاركة فى مباراة السوبر المصرى، والتى تجمع بينهما يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعي صباح اليوم الاثنين إن الأهلي والزمالك لن ينسحبان من مباراة السوبر التى تقام بين الطرفين يوم الجمعة.

وأضاف: “لن ينحسب أى من الفريقين تحت أى ظرف، ولاعبو الزمالك قاموا بجلسة تصوير استعدادا للمباراة ”.

يُشار إلى أنه ترددت أنباء بأن الأهلي يدرس الانسحاب من السوبر اعتراضا على إيقاف لاعبه كهربا 12 مباراة بدعوى سب جماهير الزمالك، فى الوقت الذى هدد فيه الزمالك بالانسحاب اعتراضا على تأجيل البت فى طعن الأهلي على العقوبة والسماح لكهربا بالمشاركة فى السوبر.

ومن المقرر أن تحسم لجنة التظلمات قرارها اليوم بشأن مشاركة كهربا من عدمها، بعد النظر فى طعن الأهلي، وبناء عليه يعلن الزمالك عن قراره النهائي مباشرة بشأن المشاركة فى السوبر .