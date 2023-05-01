السوبر المصري.. بعثة الأهلي تطير إلى الإمارات غدا استعدادا لمواجهة الزمالك

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإمارات غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي على كأس السوبر المصري.

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، كلف مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة المشاركة في مباراة السوبر المصري.

ويستأنف فريق الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التدريبات اليوم الاثنين على ملعب “التتش” استعدادا للسوبر، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس بعد العودة من المغرب عقب مباراة الرجاء البيضاوي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما تخطي عقبة الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي ربع النهائي بالفوز ذهابا بهدفين دون رد، والتعادل في لقاء العودة يوم السبت الماضي على ملعب “محمد الخامس”