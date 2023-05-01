دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتحرك مبكرا قبل مواجهة الترجي التونسي

خاطب مسئولو النادي الأهلي الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة رسمية بحضور أكبر عدد من جماهير النادي في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 20 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي، علما بأن مباراة الذهاب ستقام في ملعب “رادس” بتونس يوم 13 من نفس الشهر.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" إن الأهلي أرسل خطابا رسميا للجهات الأمنية طلب فيها حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة الترجي على غرار ما حدث في مباراتي الهلال السوداني والرجاء في دوري المجموعات وربع النهائي.

وأضاف المصدر، أن الأهلي يتمنى حضور أكبر عدد من الجماهير خلال لقاء الإياب لدعم وتحفيز اللاعبين لتحقيق الهدف وهو التأهل للمباراة النهائية.

وكانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف متفرج في مباراة الذهاب بربع النهائي، بينما وافقت على حضور 50 ألف في مباراة الهلال السواني بدور المجموعات.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي، بعدما نجح في تخطي عقبة الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز ذهابا بالقاهرة بهدفين نظيفين، وتعادل بدون أهداف في العودة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

كما تأهل الترجي للدور نصف النهائي بعدما تخطى شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتصر الفريق التونسي في الذهاب بهدف نظيف، بينما تعادلا في العودة مساء السبت بهدف لكل فريق.