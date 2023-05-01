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الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 9000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 604 شاحنات و54 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 303 شاحنات و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 301 شاحنة و34 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل ودليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس  فيما شهد  الميناء بالأمس مغادرة السفينتين أمل ودليلة، كما تم تداول 1250 طن بضائع عامة ومتنوعة  و245 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وسينا أمس بينما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وايلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2575 راكبا بموانيها.
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري