إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم سيارة بتروسيكل أمام قرية أمواج السياحية على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، إخطارًا من مستشفى الضبعة المركزي، بدخول 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

المصابون:

1_ غيطاني محروس حماد 40 سنة، مقيم أسيوط، يعاني من اشتباه كسر بعظمه الكاحل الأيسر.

2_ عبد ربه فرج محمد أحمد 23 سنة، مقيم أسيوط، يعاني من اشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمة شديدة بالصدر.

3_ علي محمد السيد حامد، 46 سنة، مقيم أسيوط، يعاني من اشتباه كسر بالضلوع.

3_ محمود فرج أحمد، 25 سنة، مقيم أسيوط، يعاني من کدمة شديدة بالظهر.

4_ فارس فرج أحمد 23 سنة، مقيم أسيوط، يعاني من اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.