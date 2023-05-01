ads
الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «عاملة النواب» تناقش مشكلات المتعاقدين مع هيئة محو الأمية

عاملة النواب أرشيفية
عاملة النواب أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل.

 تناقش اللجنة خلال اجتماعيها طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ سولاف درويش، بشأن المتعاقدين مع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار ومنتظمين في عملهم دون انقطاع حيث يحق لهم تعديل الشكل التعاقدي ليصبح تعاقد على بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول أجور.

فيما تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي.

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي. وأسباب ضعف نسب الإشغال في الــ (13) مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة. وما تم تنفيذه من خطة تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لما ذكره رئيس الهيئة في اجتماع اللجنة بتاريخ 26/10/2022.
 

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبدالفضيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب النائب محمد كمال مرعى