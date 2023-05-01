اليوم.. «عاملة النواب» تناقش مشكلات المتعاقدين مع هيئة محو الأمية

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل.

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ سولاف درويش، بشأن المتعاقدين مع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار ومنتظمين في عملهم دون انقطاع حيث يحق لهم تعديل الشكل التعاقدي ليصبح تعاقد على بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول أجور.

فيما تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي.

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي. وأسباب ضعف نسب الإشغال في الــ (13) مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة. وما تم تنفيذه من خطة تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقاً لما ذكره رئيس الهيئة في اجتماع اللجنة بتاريخ 26/10/2022.

