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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العالمية: 26 هجمة على مرافق صحية منذ بدء الصراع في السودان

الصراع في السودان
الصراع في السودان
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كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين عن تسجيل 26 استهدافًا لمرافق صحية في السودان منذ بدء الاقتتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل.

ونشرت المنظمة الدولية بيانًا عبر تويتر جاء فيه: "تأكدت منظمة الصحة العالمية من وقوع 26 هجمة على مرافق الرعاية الصحية منذ اندلاع الصراع في السودان في 15 أبريل".

وشددت المنظمة على أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحة انتهاك صارخ للقانون الدولي والحق في الصحة، لذا لابد أن تتوقف على الفور".

ونشرت المنظمة في تغريدة أخرى مشهدًا لشخص سوداني اضطر إلى إجلاء والدته بعد الهجوم على المستشفى الذي كانت ترقد فيه، وكان يقودها على سرير المرض وسط الشارع، في ظل القتال.

وأوضحت المنظمة أن الرجل سار بوالدته "رغم ما اكتسح الشوارع من عنف يهدد حياتهما هما الإثنين".

الصحة العالمية السودان مرافق صحية